Cobas – giovedì davanti al porticciolo per consegnare una lettera al Ministro Urso

Una delegazione del Cobas e lavoratori interessati saranno Giovedì 9 Ottobre davanti il Porticciolo di Brindisi alle ore 9,00 per consegnare una Lettera aperta ai Ministri Adolfo Urso e Gilberto Pichetto Fratin,uno in presenza e l’altro in video collegamento invitati ad un convegno sull’energia .

Lettera aperta ai Ministri Adolfo Urso e Gilberto Pichetto Fratin,

Il Sindacato Cobas denuncia che il 31 Dicembre 2025 si avvicina pericolosamente.

50 lavoratori della Sir saranno sino a quella data sulle banchine dello scarico del carbone ed intanto hanno già ricevuto la lettera di licenziamento.

Contemporaneamente siamo profondamente allarmati per i risultati negativi dell’incontro avuto nelle scorse settimane in Prefettura a Brindisi sul tema della “Decarbonizzazione” .

Le tante manifestazioni di interesse con 61 progetti non hanno fatto un passo avanti dalla prima riunione del settembre dell’anno scorso.

Anzi , alcuni progetti vanno via,come quello sulle pale eoliche del valore di 500 milioni di euro tra Taranto e Brindisi che va a Termoli.

Al tavolo sulla “Decarbonizzazione” si aggiunge la crisi dello stabilimento del Petrolchimico con la possibile costruzione della fabbrica di batterie al Litio.

Nei prossimi giorni si svolgerà a Bari una riunione di Eni-Versalis con la Regione Puglia per discutere di un possibile “Accordo di Programma” ;cosa che era necessaria fin dall’inizio di questa crisi proprio per la stretta relazione di iniziative possibili con la stessa Regione Puglia ,come i programmi di riqualificazione del personale interessato diretto ed indiretto.

La richiesta dell’accordo di programma era stato portato avanti ostinatamente dal Cobas insieme ad altre organizzazioni sindacali, mentre per altre tutto andava bene .

E’ una intera città che vive con apprensione questi giorni nella speranza che le manifestazioni di interesse delle aziende ad investire a Brindisi si trasformino in realtà.

Il Cobas chiamerà alla mobilitazione nelle prossime settimane se non giungeranno segnali positivi sui progetti .

Riponiamo inoltre completa fiducia nel Commissario sulla “Decarbonizzazione” ,il Signor Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale , entrato in carica dal Maggio scorso .

Brindisi 09.10.2025

Per il Cobas Roberto Aprile