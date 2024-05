Cobas – Investimenti alternativi per una vera decarbonizzazione

No ai 76 licenziamenti Sir ,per un vero piano di “Decarbonizzazione” con investimenti alternativi.

Il Sindacato Cobas organizza una assemblea generale dei lavoratori della Centrale Enel di Cerano a partire dalle ore 6,00 di Martedì 14 Maggio 2024 per discutere delle proposte da avanzare nella riunione che si terrà alle ore 18,00 nel pomeriggio a Bari presso la Task Force Regionale sulla occupazione , guidata dal Presidente Leo Caroli ;la riunione è stata anticipata di un giorno.

Nel pomeriggio a Bari i lavoratori partiranno in corteo alle 17,00 dal Piazzale “Eroi del Mare” per arrivare alla Presidenza della Regione Puglia sul lungomare Nazario Sauro.

La procedura di licenziamento per 76 lavoratori impegnati nell’appalto dello scarico del carbone aperta nei giorni scorsi dalla ditta Sir impone un cambio di passo .

Bisogna dire al Governo Nazionale che Brindisi deve avere indietro gli impegni presi che hanno preso altre strade ed un piano vero di decarbonizzazione , a partire dalla bonifica dei luoghi.

Le riunioni svolte dal Cobas giorno 9 Maggio con il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna , ed il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale , sono rivolte soprattutto a costruire un fronte unico del territorio per ottenere risultati concreti.

In quell’incontro abbiamo acquisito dai nostri importanti interlocutori , Sindaco e Prefetto, l’impegno a rivolgersi al Governo Nazionale e all’Amministratore delegato di Enel .

Chiederemo all’Enel già nella riunione di martedì 14 Maggio reali programmi per Brindisi, ma la lotta continuerà per ottenere risultati concreti per tutti i lavoratori impegnati nella Centrale di Cerano.

Facciamo sentire forte la nostra voce!!!