Cobas – La vita di Abatangelo (Nap) in un libro e in un documentario

Il sindacato Cobas in collaborazione con il sito “Puglia Antagonista”, ha avuto questo pomeriggio come ospite, nella sua sede di viale Commenda a Brindisi, Pasquale Abatangelo, autore di un libro autobiografico dal titolo “Pensando ad Anna” . Il libro, che è’ dedicato alla moglie, deceduta durante la stesura dell’opera, è diventato anche un docufilm che è’ stato proiettato prima del dibattito. Il documento ripercorre la storia delle più importanti rivolte carcerarie in Italia negli anni ’70 attraverso la testimonianza di Abatangelo, diventato uno dei fondatori dei Nap (Nuclei armati proletari), che era un’organizzazione armata di sinistra coinvolta – tra le tante cose – nella lotta per i diritti dei detenuti. Abatangelo è’ stato per tanti anni in carcere pur non avendo ammazzato alcuno è non avendo fatto violenze e particolari. Il docu-film racconta quindi le lotte, anche violente, degli anni ’70 e degli anni che seguirono. Erano i cosiddetti “Anni di piombo”, ma che Abatangelo considera di riforme. Lui è stato uno dei 13 detenuti che le Brigate Rosse propongono per lo scambio con il presidente della DC dell’epoca, on. Aldo Moro, rapito e poi ucciso. Il film intreccia interviste e ricordo per capire se la violenza politica sia ancora necessaria per il cambiamento della società.