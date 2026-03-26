Cobas – scampato pericolo per i lavoratori di un appalto di Euroapi

Il Sindacato Cobas ha ricevuto una lettera da parte della ditta Servizi Ambientali in data odierna.

Ci scrivono che la Euroapi ha deciso di continuare l’appalto con Servizi Ambientali fino al 31.12.2026.

Ci sembra una decisione saggia ed equilibrata dopo giorni di grande tensione.

A questo punto non essendoci più il pronosticato cambiato appalto con altre aziende la Servizi Ambientali dichiara chiusa la applicazione dell’articolo 4 del contratto nazionale Fise Multiservizi.

Questo significa che la procedura che prevedeva la fuoriuscita di lavoratori oggi non c’è più.

La crisi per questi lavoratori si è allontanata di qualche mese . La speranza è quella di un rilancio dello stabilimento che non preveda tagli occupazionali, anche a fronte di generosi investimenti regionali.

A questo punto la assemblea prevista non viene più svolta e ringraziamo tutti quelli che erano disponibili a partecipare , dipendenti Euroapi e dell’indotto.

Il fronte costruito in questi giorni deve continuare a rafforzarsi a difesa del nostro territorio pesantemente attaccato.

Per il Cobas Roberto Aprile