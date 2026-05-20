COBAS. Sit in a sostegno delle ONG. Ma sono in pochi a partecipare

Si è’ tenuta ieri sera, presso i giardinetti di Piazza Vittorio Emanuele, nei pressi del porto di Brindisi, un sit-in organizzato da Cobas e altre associazioni per esprimere sostegno alla Ong Sea Watch, al suo comandante sotto inchiesta e ai migranti in fuga da distruzioni, guerre e violenze. Solo venerdì scorso, la nave è approdata a Brindisi con 166 persone. Gli organizzatori protestano perché’ a Brindisi e in Italia si mette sotto accusa chi è solo colpevole di salvare vite umane. Il riferimento è alle indagini per “immigrazione clandestina” avviate dalla magistratura brindisina contro il capitano della Sea Watch, mentre rimangono impuniti, secondo l’organizzazione, coloro che hanno aperto il fuoco contro i migranti.

La manifestazione vuole contestare le politiche migratorie del governo italiano e denunciare i respingimenti in mare attuati in nome del blocco navale, i ritardi e le frequenti mancanze di soccorso che hanno causato migliaia di morti nel Mediterraneo e il sistema di detenzione illegale nei Cpr, sia in Italia che all’estero, come in Albania. Tuttavia, gli organizzatori denunciano la scarsa partecipazione dei brindisini a queste iniziative.