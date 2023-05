COBAS – STABILIZZARE I PRECARI DELLA SANITASERVICE DI BRINDISI E’ POSSIBILE!

Stabilizzare i precari Sanitaservice di Brindisi è possibile , i numeri ci sono!!!

Il Sindacato Cobas con una delegazione di precari Covid ha incontrato nel pomeriggio di Venerdì 19 Maggio 2023 presso la sede della Asl di via Napoli il Direttore Amministrativo Asl ,Andrea Chiari, e l’Amministratore Unico di Sanitaservice, Francesco Zingarello, per discutere sulle tappe relative al nuovo percorso voluto dalla Regione Puglia in tema di assunzioni, cosa che riguarda i precari rimasti ancora fuori.

Il dirigente dell’Asl di Brindisi insieme all’Amministratore di Sanitaservice hanno confermato l’invio della nuova documentazione richiesta dalla Regione Puglia a valle del blocco delle assunzioni , confermando di fatto i numeri già inviati precedentemente.

La Asl ha affermato nel corso della riunione che nelle carte presentate alla Regione l’aspetto importante è che non risulta nessuna variazione della spesa rispetto l’anno precedente.

L’Asl chiede per Sanitaservice per l’anno 2023 a fronte dei pensionamenti , taglio di straordinari ,affidamento di nuovi servizi , l’autorizzazione alla Regione secondo la nuova legge ad assumere 52 ausiliari e di 13 amministrativi.

Lo spazio per assumere le unità rimaste fuori ci sono e sono disponibili ad essere assunti anche a metà ore , da 36 ore a 18, pur di mettere piede di nuovo nel mondo del lavoro.

Il Cobas nel corso dell’incontro ha rivendicato attraverso la presenza all’incontro del responsabile regionale del Cobas Sanità ,Giancarlo Petruzzi, e di Roberto Aprile,Cobas Brindisi, la assunzione attraverso l’applicazione dell’articolo 24 del contratto .Questo articolo prevede l’assunzione diretta per il diritto di precedenza ,così come è stato fatto fino ad oggi.

Per questo il Cobas ritornerà a Bari presso la Presidenza della Regione Puglia sul lungomare Nazario Sauro Giovedì 25 Maggio con appuntamento per il corteo alle ore 9,00 in Piazza Eroi del Mare.

L’ultima parola sulle nuove assunzioni che aspetta alla Regione con la nuova legge non può che essere positiva .

Il lavoro svolto da Asl e Sanitaservice è ineccepibile, fatto con criterio e trasparenza.

Andiamo a Bari per chiudere questa vertenza !!!!!