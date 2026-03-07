Facebook Instagram
ISCRIVITI
rwe

Cobas – Stato di agitazione dei dipendenti di Colser e Meridionale Servizi

Il Sindacato Cobas  ha dichiarato lo stato di agitazione  dei dipendenti e delle dipendenti di Colser e Meridionale Servizi per ottenere con la lotta l’internalizzazione all’interno di Sanitaservice .

La strada è  ancora lunga e difficile… ma il Cobas la percorrerà tutta.

Il Sindacato Cobas ha già chiesto da diversi giorni un incontro con il Presidente della Regione Puglia , Antonio Decaro, unitamente all’Assessore alla Sanità ,Donato Pentassuglia,  per chiedere l’internalizzazione in Sanitaservice  dei dipendenti della Colser e della Meridionale Servizi che nell’ASL Brindisina svolgono le attività di pulizie.

Il Cobas in occasione del prossimo Consiglio Regionale sarà a Bari impegnata in  una manifestazione a sostegno di tale richiesta , davanti la sede dell’Ente in via Gentile.

Le  attività di pulizie  anni fa  erano gestite da Sanitaservice ma  furono abbandonate dalla Asl di Brindisi in seguito ad una sentenza del Tribunale ; nonostante l’allora Direttore Generale Giuseppe Pasqualone avesse resistito fortemente alla applicazione  della stessa sentenza.

Oggi è possibile internalizzare di nuovo il servizio di pulizie, ma bisogna superare molti ostacoli.

La  Regione Puglia chiese allora  ,attraverso i proficui lavori della terza commissione alla Sanità alla presenza  di Luigi Caroli e di Mauro Vizzino consiglieri regionali nella passata Consiliatura , al Direttore della  ASL di Brindisi De Nuccio di fare i conti in caso di internalizzazione del servizio.

Questi ha affidato alla Sanitaservice il compito di fare i conti.

Il direttore di Sanitaservice , Francesco Zingarello, ci spiegava una ventina di giorni fa di aver completato il lavoro e di aver presentato alla Asl di Brindisi i conti con due piani diversi, uno che rientrava nelle spese precedenti ed un altro che zoppicava abbastanza.

L’Asl successivamente dopo aver deciso quale piano poter adottare lo presenta alla Regione Puglia che lo valuta e decide in proposito .

I tempi sono abbastanza lunghi ma possono essere accorciati solo dalla lotta dei lavoratori e delle lavoratrici , che entrerebbero eventualmente in caso di internalizzazione del servizio di pulizie in  Sanitaservice con le stesse ore di adesso e forse non tutti.

A tutto questo rispondiamo che Brindisi è stata penalizzata e che ci dobbiamo riprendere quello che è nostro.

Combattiamo uniti!!!!!

Brindisi 07.03.2026

Per il Cobas Roberto Aprile

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
eolico
no_fumo_torchiarolo
CARD CONTATTI TEKNOSERVICE
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning