COCAINA A FIUMI PER LA PIAZZA DI MESAGNE – COINVOLTI ANCHE PROFESSIONISTI. IN NOTTATA 15 ARRESTI – TUTTI I NOMI DEGLI ARRESTATI

Ci sono anche alcuni noti professionisti mesagnesi tra gli assuntori di cocaina che si rifornivano dalla banda sgominata in nottata dalla polizia di Stato. Il dato è emerso nel corso della conferenza stampa durante la quale sono stati forniti i particolari dell’operazione “day by day”. 15 le ordinanze di custodia cautelare eseguite prevalentemente a Mesagne e che colpiscono personaggi già noti alle forze dell’ordine. Di questi, sei sono finiti in carcere ed il resto ai domiciliari. Tra loro anche Michele De Luca, un agente della polizia penitenziaria residente ad Ostuni, ma in servizio presso la casa circondariale di Taranto.

In pratica, lo spaccio avveniva in un appartamento di Brindisi dove i pusher si rifornivano di cocaina per poi smerciarla a Mesagne ed anche ad Ostuni. A volte per evitare di incorrere in controlli, erano costretti ad ingoiare gli ovuli con la droga. Alla loro individuazione si è giunti dopo oltre un anno di indagini partite a seguito di una aggressione avvenuta a Mesagne, nei pressi della Porta Piccola, ai danni di un assuntore che non aveva pagato la fornitura di cocaina.

Ecco gli arrestati:

Ordinanze di custodia cautelare in carcere: Mauro Salvatore Girardo ( “lu poppitu”) 53 anni di Mesagne, residente a Levego (Belluno), Damiano Gagliardi (“scasciamachini”) 51 anni di Mesagne, Paride Luciano Molfetta (“chiapparinu”) 48 anni di Mesagne, Vito Zullo 47 anni di Mesagne, Luca Rammazzo 32 anni di Mesagne, Angelo Antonio Molfetta (“purpittoni”) 49 anni di Manduria ma residente a Mesagne.

Ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari: Antonio Carmelo Della Porta (“trambustu”) 54 anni di Mesagne, Giovanni Loparco 49 anni di Mesagne, Gianfranco Coluccia 46 anni di Mesagne, Angelo Falcone 34 anni di Mesagne, Angelo Apolito 48 anni di Ostuni, Cosimo Francesco Palazzo del 49 anni di Ostuni, Fernando Francesco Rogoli 67 anni di Mesagne, Michele De Luca 54 anni di Ostuni (agente della Polizia Penitenziaria attualmente in servizio presso la casa Circondariale di Taranto), Elisabetta De Pace 45 anni di Brindisi.