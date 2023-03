COLLEGAMENTI LECCE-AEROPORTO, PAGLIARO: “CORSE SOPPRESSE E NESSUN MEZZO PUBBLICO. SUBITO UN TAVOLO TECNICO CON REGIONE, SITA E AEROPORTI DI PUGLIA”

Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani

“Con i nuovi orari Sita è stata soppressa la prima corsa delle 5 da Lecce all’Aeroporto del Salento, che consentiva di prendere il primo volo per Roma o Milano delle 6.10. Di conseguenza, in assenza di un collegamento pubblico, si è costretti a raggiungere l’aerostazione con un mezzo proprio, in taxi o facendosi accompagnare. Si tratta di un ennesimo passo indietro nel diritto alla mobilità dei cittadini leccesi e salentini, che avrà ricadute assai negative anche per i turisti.

La situazione è problematica anche per gli ultimi voli della sera perché, in caso di ritardo dei voli in arrivo a Brindisi, le navette dirette a Lecce partono senza aspettare i passeggeri, che restano appiedati e devono ingegnarsi per trovare un’alternativa al trasporto pubblico, con tutti i costi e i disagi che ne conseguono.

Un disservizio inaccettabile che penalizza gli utenti e lo stesso Aeroporto del Salento, isolato rispetto alle località da raggiungere. Serve una rete di collegamento molto più capillare ed efficiente, disegnata su misura per le esigenze dei viaggiatori. Un’esigenza che ho già evidenziato più volte e che ho rappresentato al presidente di Aeroporti di Puglia nell’incontro in Aeroporto del Salento del dicembre scorso, ottenuto dietro mia insistente richiesta per rappresentare tutte le criticità dello scalo salentino. Evidentemente serve uno sforzo di raccordo per far combaciare l’operatività dell’aeroporto con quella dei mezzi pubblici su gomma che lo collegano a Lecce e alle altre città salentine. Di questo parlammo già nell’incontro di dicembre, rimarcando la necessità di un successivo confronto alla presenza dell’assessora regionale ai trasporti, Anita Maurodinoia.

Sollecito dunque la convocazione di un tavolo tecnico presso l’Aeroporto del Salento con l’assessora Maurodinoia, il presidente AdP Vasile e i vertici Sita. Nell’imminenza della stagione estiva è un problema da risolvere con urgenza”.