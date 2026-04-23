Collegamento aeroporto Salento – Stazione di Brindisi, Pagliaro (Fdi): Via ai lavori il 4 maggio. Vigileremo…

COLLEGAMENTO AEROPORTO SALENTO-STAZIONE BRINDISI, PAGLIARO (FDI): VIA AI LAVORI IL 4 MAGGIO, VIGILEREMO PERCHÉ SI PROCEDA A TAMBURO BATTENTE

“Finalmente c’è una data, quella del 4 maggio, per il via allo scavo del collegamento ferroviario tra Aeroporto del Salento e stazione di Brindisi. Entro fine giugno l’opera doveva essere conclusa, e invece entro quella data si sta correndo per mettere a terra almeno 100 metri di super compattato, per non perdere i finanziamenti Pnrr. Se non ci saranno ulteriori intoppi, i lavori saranno completati entro fine 2028. Oggi in Commissione Trasporti abbiamo chiesto un cronoprogramma preciso ai responsabili di Rfi, e continueremo ad incalzarli. Chiediamo che si incalzi la ditta appaltatrice CMC, subentrata dopo una lunga odissea burocratica, a procedere a tamburo battente per provare a recuperare almeno in parte il tempo perduto.

“Collegare Aeroporto e ferrovia è vitale per il Salento, non solo per il turismo ma per la crescita di tutto il territorio e per far uscire lo scalo brindisino dall’isolamento che denunciamo da sempre, rispondendo alla domanda di mobilità sostenibile e offrendo un servizio comodo, rapido e integrato con i voli in arrivo e in partenza da Brindisi. Ad oggi siamo in ritardo di 13 anni rispetto a Bari, che diventeranno 15 nel 2028, e non siamo disposti ad accettare altri slittamenti. Non ci stancheremo mai di rivendicare pari opportunità e pari servizi per tutti i territori della nostra regione”.