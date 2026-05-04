Collegamento ferroviario Aeroporto del Salento – D’Attis (Fi): “Partiti finalmente i lavori per opera strategica”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Il collegamento tra l’aeroporto di Brindisi e la rete ferroviaria è un’opera strategica ed è per questo che oggi sono venuto a verificare con un sopralluogo lo stato di avanzamento dei lavori. Come è noto, infatti, seguo dall’inizio l’iter assieme al sottosegretario Tullio Ferrante e al collega Andrea Caroppo. Eravamo preoccupati perché le aziende che si aggiudicavano gli appalti non procedevano con i lavori, che quindi erano bloccati, e c’era il concreto rischio di perdere i fondi. Abbiamo messo in salvo la realizzazione dell’opera e i lavori termineranno entro il 2030. Sarà una rivoluzione copernicana per la mobilità e l’interconnessione infrastrutturale utile ai cittadini, ma fondamentale anche per i turisti: sarà possibile raggiungere direttamente l’aeroporto dal Salento, da Taranto e da Bari. Continueremo a monitorare l’attività del cantiere con la massima attenzione”.