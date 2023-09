COLLEZIONE FALDETTA – DOMENICA “IL PATRIMONIO DEI RAGAZZI”

Domenica 24 settembre, laboratorio “il Patrimonio dei ragazzi” presso la Collezione

Archeologica Faldetta

Domenica 24 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, si terrà presso

la Collezione Archeologica Faldetta una visita tematica seguita dal laboratorio dal titolo “il

Patrimonio dei ragazzi”.

Le Giornate Europee del Patrimonio indette dal Consiglio d’Europa e della Commissione

Europea e promosse in Italia dal Ministero della Cultura, costituiscono la più estesa e

partecipata manifestazione culturale d’Europa e rappresentano l’occasione per creare

esperienze di condivisione, promuovere l’inclusione e favorire la creatività e

l’immaginazione.

Il tema di quest’anno è il “Patrimonio in Vita” (“Living Heritage”) che punta i riflettori sulla

vivacità, diversità e importanza delle tradizioni, conoscenze e competenze culturali in tutta

Europa.

La Collezione Archeologica Faldetta raccoglie come ogni anno questo invito e propone un

laboratorio artistico che vede come protagonista la Trozzella Messapica, che è presente in

collezione con ben 18 esemplari e costituisce uno dei reperti più rappresentativi della

archeologia del nostro territorio.

Nel corso della visita verranno raccontate ai partecipanti le diverse tecniche di produzione

delle forme vascolari presenti in collezione, i metodi di lavorazione, verniciatura, decorazione

e la cottura ad altissime temperature nei forni. I partecipanti saranno, infine, coinvolti in

prima persona nella produzione di un manufatto in das, sperimentando la tecnica “a

colombino”.

L’Ets Le Colonne, che gestisce la Collezione Archeologica Faldetta, sposa completamente il

tema proposto quest’anno, offrendo una prospettiva diversa del patrimonio museale, visto

non solo come oggetto da osservare ma come materiale vivo, mezzo di memoria e di

narrazione, che è in grado di comunicare, ispirare e formare visitatori di tutte le età.

La visita alla Collezione e il laboratorio si terranno domenica 24 settembre a partire dalle

10:00 e sono rivolti ai bambini dai 6 agli 11 anni.

La prenotazione è obbligatoria al numero

3792653244.