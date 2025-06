Collisione tra due navi Grimaldi nel porto di Igoumenitsa. Coinvolta la “Eco Catania” che collega Brindisi con la Grecia

Collisione tutta italiana nel porto di Igoumenitsa tra due navi del gruppo Grimaldi. Si tratta della Eco Catania che collega i porti greci di Igoumenitsa e Patrasso con quello di Brindisi, e Kydon Palace. Quest’ultima nave era ormeggiata di poppa sulle banchine del porto di Igoumenitsa, quando da Patrasso è arrivata la Eco Catania che con la prua, durante la manovra di ormeggio, ha urtato la prua dell’altro traghetto. Fortunatamente non si registrano feriti, mentre le due navi di Grimaldi hanno subito danni piuttosto seri, a tal punto da non poter riprendere la navigazione. La Kydon non aveva passeggeri a bordo, al contrario della Eco Catania. Sull’accaduto è stata aperta una inchiesta, mentre il gruppo Grimaldi ha incaricato ispettori del Registro Navale Italiano di effettuare un sopralluogo per stabilire cosa realmente è accaduto e quindi se ci troviamo di fronte ad un guasto meccanico o ad un errore umano. Stasera, intanto, chi avrebbe dovuto imbarcarsi da Brindisi per Igoumenitsa sulla Eco Catania è rimasto a terra. La prima e unica nave che rimane in linea con Igoumenitsa è la Europa Link, sempre di Grimaldi, che partirà domani alle 13. Difficile stabilire, a questo punto, come si farà a sostituire le navi danneggiate, tanto più perché Grimaldi ha decine di migliaia di prenotazioni per questa estate. Vedremo, pertanto, cosa deciderà il gruppo guidato da Guido Grimaldi nelle prossime ore per non compromettere l’intera stagione.