COLONNE SHOPPING CENTRE OSPITA “CUORE DI DONNA”

Accanto alle donne

contro il cancro e i tumori femminili

Dal 9 al 23 dicembre2023

Un sostegno, da donna a donna, per affrontare il periodo duro e buio della malattia. Saper essere accanto a chi soffre e a chi vuole riprendere in mano, con tutta la forza, le redini della propria vita.

Una nuova iniziativa di promozione sociale, targata Colonne Shopping Centre, che riguarda l’informazione e la prevenzione a favore delle donne, per non abbassare mai la guardia sulla lotta ai tumori.

Nel periodo prenatalizio, dal 9 al 23 dicembre 2023, tutti coloro che entreranno nello Shopping Centre, avranno l’opportunità di conoscere una realtà associativa “Cuore di donna”, presente con diverse sedi in Italia e anche a Brindisi, che ha come scopo fare informazione e prevenzione sulla salute delle donne.

“Cuore di Donna – più forti insieme” è nata dall’impegno di un gruppo di donne, unite nella volontà di affiancare e dare coraggio a chi sta attraversando il momento difficile della malattia.

Le socie con il loro corner nel Colonne Shopping Centre saranno pronte a dare informazioni sulle patologie oncologiche di tipo femminile e a promuovere le attività di prevenzione, soprattutto per ciò che riguarda il tumore al seno. Cercheranno, inoltre, di sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sui risvolti che le patologie tumorali hanno, oltre che sul piano fisico delle stesse pazienti, anche sul piano sociale.

Attraverso il partenariato con Colonne Shopping Centre, in linea con la propria Corporate Social Responsibility (la responsabilità sociale dell’impresa), conferma la sua volontà di essere accanto a tutte le realtà del territorio e a dare voce a chi si impegna per un mondo più giusto.

Cuore di donna a Brindisi

Sono già tante le attività che l’associazione Cuore di donna della sede di Brindisi ha svolto tra il 2020, anno della sua nascita, fino adesso. In primo luogo, ad Aprile 2020, in piena pandemia, è stato donato all’ASL un ecografo di nuova generazione; mentre a Maggio 2020 l’UOSD radiologica dell’ospedale Melli di San Pietro Vernotico, è stato abbellito con dei murales a tema. Successivamente si è provveduto a garantire ecografie e visite gratuite nei distretti di Brindisi, San Pietro Vernotico e San Vito Dei Normanni, senza contare l’attività promozionale con i vari banchetti informativi, nei mercatini di tutta la provincia, durante i quali è stato distribuito brochure e dépliant per svolgere prevenzione e per far conoscere le malattie che colpiscono prevalentemente le donne.

Nell’ Aprile 2021 sono state donate nel reparto di senologia chirurgica le sacche per drenaggio, mentre a Dicembre 2021 si è svolta la “Cena in Rosa” per raccogliere fondi necessari all’acquisto di due lettini elettrici per disabili, donati rispettivamente nelle ASL di via Dalmazia a Brindisi e nell’ospedale Melli di San Pietro Vernotico.

E ancora: a Marzo 2022 in occasione della Giornata internazionale delle Donne è stata dipinta la prima panchina rosa a Brindisi, alla quale ne sono seguite altre. Dopo la vendita di uova pasquali, le attività sono continuate con inviti a convegni ed incontri di altre associazioni. Nel 2023 sono state donate tre TV nelle stanze di Chirurgia senologia nell’ospedale Perrino. In cantiere ci sono tanti nuovi progetti da portare a termine sempre grazie alla solidarietà di tutti.