Colpi di arma da fuoco contro un imprenditore. È stato ferito

Un imprenditore di circa 60 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco poco fa ad Ostuni. L’uomo è stato soccorso dal personale medico del 118 ed è stato trasferito a Brindisi dove i medici lo stanno visitando. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dagli agenti del commissariato della Città Bianca. Sul posto la polizia scientifica per acquisire ulteriori elementi ai fini investigativi. La sparatoria si è verificata nella zona artigianale, alla periferia di Ostuni. Sarebbero stati esplosi almeno quattro colpi, di cui uno lo avrebbe colpito alla spalla.