Facebook Instagram
ISCRIVITI
rwe

Colpi di arma da fuoco contro un imprenditore. È stato ferito

Un imprenditore di circa 60 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco poco fa ad Ostuni. L’uomo è stato soccorso dal personale medico del 118 ed è stato trasferito a Brindisi dove i medici lo stanno visitando. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dagli agenti del commissariato della Città Bianca. Sul posto la polizia scientifica per acquisire ulteriori elementi ai fini investigativi. La sparatoria si è verificata nella zona artigianale, alla periferia di Ostuni. Sarebbero stati esplosi almeno quattro colpi, di cui uno lo avrebbe colpito alla spalla.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
eolico
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning