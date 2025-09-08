Colpi di pistola contro un agente immobiliare a Rosa Marina

Quattro colpi di pistola a salve sono stati esplosi nella tarda serata di ieri, nel villaggio turistico Cala di Rosa Marina, contro l’agente immobiliare Rocco Colucci.

L’episodio, su cui sta indagando il commissariato di Ostuni, si è verificato all’esterno della sua villa. Colucci ha sorpreso due uomini che cercavano di entrare e che, quando l’hanno visto, sono fuggiti. Uno dei due, però, dopo averlo chiamato per nome, ha esploso i colpi a salve. La polizia scientifica ha repertato quattro bossoli. Con quella di ieri sera sono tre le intimidazioni dal 2019 subite dall’uomo che oltre 20 anni fa è stato anche assessore al Comune di Ostuni. “Non so davvero cosa pensare – dichiara all’ANSA Colucci – mi affido alla giustizia. C’è un clima di tensione nel villaggio, questo sì. Ma ora ho paura per la mia famiglia”.