“Colpo del secolo” all’Unicredit di Brindisi. Dopo un anno solo silenzi…

E’ trascorso poco più di un anno da quello che fu defijnito il “colpo del secolo”.

Agli inizi di settembre dello scorso anno, infatti, accadde qualcosa di clamoroso. Il saccheggio di decine e decine di cassette di sicurezza della filiale di corso Garibaldi dell’Unicredit (approfittando della festa patronale in corso). Del fatto si occupò anche la stampa nazionale. Un interesse durato qualche giorno e poi tutto è piombato nel silenzio. Eppure stiamo parlando di un colpo milionario e dei danni subiti da tanti titolari di cassette di sicurezza che – nonostante l’assicurazione – sono riusciti a recuperare solo una parte dei propri averi.

Sta di fatto che gli autori, al momento, non ci sembra che siano stati individuati, così come non si hanno notizie di eventuali basisti. Un silenzio stranissimo, agevolato dal fatto che forse chi ha perso di più in quelle cassette non ha la possibilità di parlare perché potrebbe trattarsi di beni non dichiarati (e quindi non rimborsabili dall’assicurazione).

L’unico segnale ancora presente di quel colpo milionario è la presenza di guardie giurate. Come dire, insomma, che si è deciso di chiudere la stalla quando i buoi erano già tutti scappati…