Come riconoscere chi ti fa star bene…

Iniziativa rivolta agli adolescenti presso DesTEENAZIONE (ex CAG) al rione Paradiso, su iniziativa di Galattica – Rete Giovani Puglia. “Scegli chi ti fa star bene” era il titolo dell’evento incentrato sull’educazione affettiva, sulle relazioni sane e su come riconoscere i legami positivi (sia di amicizia che sentimentali). L’incontro è stato coordinato dalla psicologa ed esperta dott.ssa Gabriella Gravili. L’obiettivo e’ fornire ad adolescenti e giovani gli strumenti per comprendere gli ingredienti di un legame sano, valorizzare il rispetto e il consenso e individuare precocemente i segnali di una relazione disfunzionale o tossica.