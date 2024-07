Comedy Film Fest”. Premio per il brindisino Giarletti

Il cortometraggio “La Sigaretta di Pavlov”, scritto e diretto dal brindisino Davide Giarletti, è stata una delle opere vincitrici del “Saturnia Pictures Award” nella categoria “cortometraggi”. Con questo riconoscimento, il lavoro cinematografico di Giarletti potrà usufruire del contratto di distribuzione internazionale con il brand “Saturnia Pictures”. La cerimonia si è tenuta nei giorni scorsi a Manduria, in provincia di Taranto, nel corso della prima edizione del “Comedy Film Fest”, il festival, interamente dedicato alla commedia, che proponeva la visione in anteprima di film e cortometraggi alla presenza delle migliori espressioni della commedia italiana. Oltre alla competizione riservata ai cortometraggi e film di case di produzione note, il festival prevedeva appunto anche il “Saturnia Award”, un premio, accordo con “Saturnia Pictures, che agevola chi, soprattutto tra gli autori e registi giovani, non ha le necessarie risorse per distribuire il proprio cortometraggio.