“COMINCIUM”, ALE E FRANZ AL VERDI

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andata in scena la commedia “Comincium” con Ale e Franz. Una scenografia semplice, minimalista che ha focalizzato l’attenzione degli spettatori sugli interpreti. Una performance leggera, perché è proprio all’insegna della voglia di leggerezza che è stato pensato lo spettacolo. Dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto, a causa del covid, con la chiusura di tutte le attività, è tempo di ripresa e di speranza. Problematiche importanti su cui riflettere anche se trattate con tanta ironia. Il rispetto della natura, la crisi dei cinquantenni che vogliono sentirsi ancora giovani, la legalità e tanto altro. I due comici, molto noti grazie a programmi di successo come Zelig, hanno intrattenuto il pubblico con degli sketch lunghi, ma dai ritmi serrati e tante sono state le risate. Riflessioni sulle contraddizioni della nostra società fatte da due attori che si conoscono da tanto tempo e che lavorano insieme con un’empatia che risulta immediatamente evidente e che confermano di essere una delle migliori coppie comiche in circolazione. Anna Consales