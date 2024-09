Il comitato dei liberi cittadini torna in piazza a manifestare contro il deposito gas Edison nel porto di Brindisi e contro le guerre in Europa e nel medio Oriente. Manifestazione questo pomeriggio presso i Giardinetti di piazza Vittorio Emanuele con dito puntato contro gli enti locali e contro la Regione che non hanno una visione coerente per un corretto utilizzo del nostro porto.