Comitato per il popopolo palestinese – La nave israeliana non arriverà più in porto

La nave israeliana “Crown Iris” non arriverà a Brindisi il 15 Ottobre nel nostro porto né negli altri giorni della crociera, adducendo il motivo al maltempo.

Il Comitato contro il Genocidio del Popolo Palestinese, contro il riarmo, per la Pace, di Brindisi insieme alla Global Sumud Flotilla e alle tante associazioni e movimenti Pugliesi ed anche oltre la Regione Puglia ,pronte a convergere su Brindisi il 15 Ottobre, esprimono soddisfazione per l’annullamento dell’unica tappa italiana della nave israeliana “Crown Iris”.

Ringraziamo gli equipaggi della Global Sum Flotilla in viaggio da tutta Italia per manifestare in mare a Brindisi per contrastare l’arrivo sulle banchine del porto di Brindisi l’arrivo della Crown Iris

Trova conferma tra le più disparate voci che giravano sull’arrivo della nave quella di una cancellazione negli undici giorni di crociera dello scalo Brindisino per la giornata del 15 ottobre.

Una tra le tante era relativa al comportamento dei cittadini israeliani con soldati al seguito per le strade del centro pronte ad aggredire i manifestanti come lo scorso anno, facendo diventare il tutto un problema di ordine pubblico

La conferma dell’annullamento dell’arrivo ci è arrivata attraverso il percorso autorizzativo richiesto , oggi di fatto annullato, che prevedeva tre sit in agli ingressi del porto interno e manifestazioni per la intera giornata.

Il nostro pensiero in questo momento va alle vittime del Genocidio del Popolo Palestinese e di tutte quelle provocate da Israele in collaborazione con gli Usa, con un Trump in delirio di onnipotenza, in tutto il Medio Oriente.

Unitamente alla rabbia di una situazione economica italiana diventata ormai intollerabile a causa proprio loro, non ultima la guerra con l’Iran.

Non vogliamo come Comitato e movimento Pugliese prenderci completamente il merito del loro mancato arrivo , ma la mobilitazione annunciata per il 15 Ottobre e costruita nel corso di mesi un ruolo lo avrà certamente svolto.

Appuntamento a Venerdì 30 Ottobre alle ore 9,00 sotto l’autorità portuale in occasione della mobilitazione internazionale dei porti contro il passaggio di armi , di prodotti vari ,provenienti dalla economia di guerra di israele.

Insieme ad una nostra amica giornalista stiamo facendo ricorso al Tar nei confronti della Autorità Portuale di Brindisi a cui si è chiesto informazioni se arriva materiale di risulta ferroso per una acciaieria Lucana.

Israele è pronta a lucrare su tutto, non vorremmo che sia il ferro delle costruzioni di Gaza intriso di sangue delle vittime del Genocidio.

Comitato contro il Genocidio del Popolo Palestinese, con il Riamo, Per la Pace, con l’adesione della Global Sumud Flotilla