In occasione della festa nazionale dell’albero in svolgimento nella giornata di oggi, il neo comitato sul verde pubblico formato da 18 associazioni di liberi cittadini, oltre che dall’Ordine degli Architetti, ha incontrato questa mattina il sindaco Giuseppe Marchionna e il presidente della Commissione Ambiente, Roberto Quarta (l’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci era assente per concomitanti impegni istituzionali), per iniziare un percorso di partecipazione e collaborazione con l’Amministrazione comunale al fine di migliorare il verde urbano e di tutelare gli alberi esistenti. Sono emerse forti criticità’ nell’organizzazione degli uffici comunali. Attualmente c’è’ solo un funzionario che si occupa del verde urbano e non c’è’ un ufficio parchi. Tanti cittadini hanno incalzato il sindaco su come sia la parte pubblica che quella privata, la BMS, attualmente non riescono a tutelare il verde cittadino. Tra l’altro, per esigenze di lavori pubblici, si sono abbattuti alberi senza criterio e soprattutto sono stati piantati nei luoghi sbagliati. Il sindaco Marchionna ha recepito le varie rimostranze degli intervenuti, auspicando una collaborazione fattiva e un cambio di passo.



