Commemorazione dei defunti – Il “grazie” dell’ass. Elmo a direttore e ditta

Desidero rivolgere un sincero plauso al Direttore dei cimiteri di Brindisi e Tuturano, geom. Giovanni Danese, e alla ditta SESA, nella persona dell’amministratore, sig. Cosimo Scrascia, per l’impegno, la professionalità e l’attenzione dimostrati in occasione della giornata di commemorazione dei defunti.

Un lavoro svolto con cura, dedizione e senso di responsabilità, contribuendo a rendere i cimiteri di Brindisi e Tuturano luoghi decorosi, accoglienti e rispettosi della memoria dei nostri cari.

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che, con il proprio lavoro e la propria disponibilità, hanno contribuito a garantire il decoro e l’ordine in una giornata così importante e sentita dalla nostra comunità.

Quando il lavoro viene svolto con serietà, impegno e rispetto per i cittadini, è giusto riconoscerlo pubblicamente. Assessore Cosimo Elmo