Commissione parlamentare antimafia- D’Attis (Fi): “Missione in Puglia il 26 e 27 marzo”



Nota del vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia, l’on Mauro D’Attis di Forza Italia.

“La Commissione parlamentare Antimafia, confermando la sua attenzione per la Puglia, svolgerà una missione di due giorni nella nostra Regione: con la presidente Colosimo e con gli altri colleghi, saremo a Bari la mattina del 26 e a Lecce il pomeriggio, mentre il 27 mattina chiuderemo gli incontri a Brindisi. Dopo la missione a Foggia, la Commissione torna in Puglia per dare un ulteriore segnale di sostegno a chi ogni giorno combatte contro la mafia e per confrontarsi con gli operatori e capire cosa c’è da migliorare. La criminalità si evolve, traffica anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie, ma lo Stato non è fermo e ne stiamo avendo dimostrazione con numerose operazioni importanti sul territorio. Tuttavia, non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo fare sempre di più e la missione sarà un’occasione di rilievo per condividere le priorità. Per questo, iniziative come quella di stamattina a cui ho partecipato sono assolutamente proficue: la firma del protocollo d’intesa per lo scambio di informazioni tra il Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, e il Procuratore Capo della Repubblica DDA di Lecce, Giuseppe Capoccia, costituiscono un tassello importante nella strategia di contrasto alle organizzazioni criminali”.