Commissione Pari Opportunità – Contrasti nel centro destra. C’è chi non vuole che si parli di LGBT+

Dovrà essere il Consiglio Comunale di Brindisi ad occuparsi del nuovo regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione Pari Opportunità, ma non è affatto scontato che la bozza di regolamento che circola tra i consiglieri ottenga il consenso di tutti i consiglieri della maggioranza di centro destra. A quanto pare, infatti, a qualcuno (consiglieri di Fratelli d’Italia?) pare non vada a genio il punto b dell’articolo 2 in cui si parla della composizione della stessa Commissione. In particolare, non sarebbe gradita la nomina di sei componenti (di cui almeno cinque donne) impegnati “nelle tematiche inerenti le pari opportunità” sulla base delle segnalazioni pervenute dalle associazioni operanti sul territorio “che si occupino prevalentemente di tematiche inerenti al contrasto alla violenza di genere, alle pari opportunità ed ai diritti LGBT+”.

Ecco, proprio questo riconoscimento ai diritti di lesbiche, gay, transessuali e transgender non starebbe bene a qualcuno che avrebbe addirittura ipotizzato una crisi in maggioranza se si dovesse procedere con l’approvazione del regolamento senza modifiche. Ma la diplomazia dei partiti di maggioranza è al lavoro per tentare di evitare una situazione così imbarazzante.