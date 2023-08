COMMISSIONI CONSILIARI – ELMO (FI): VENGA RIPRISTINATA LA LORO FUNZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA

Commissioni consiliari, Elmo (FI): “venga ripristinata la loro vera funzione politico-amministrativa”

Le commissioni consiliari hanno funzioni proprie ben precise: quella della rappresentanza della comunità ma soprattutto quella di garantire l’avvio e il proseguo della attività amministrativa di interesse collettivo. Non possono, quindi, rappresentare un luogo dove l’uso di termini poco consoni la fa da padrone.

L’assessore Quarta, stamattina in commissione lavori pubblici, non è ‘scappato’, intendendo questo termine nell’accezione più negativa, sottraendosi al confronto. Piuttosto ha preferito allontanarsi dalla riunione, non tollerando termini e atteggiamenti strumentali che non vanno certamente nella direzione dell’interesse di Brindisi.

Cosimo Elmo capogruppo FI