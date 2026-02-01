Facebook Instagram
Compagni di classe della 5^ D del “Marconi”si ritrovano dopo 40 anni

Sabato sera, dopo più di 40 anni, gli ex compagni della 5 D dell’ Istituto Tecnico “G.Marconi” si sono ritrovati a cena. E tra ricordi, risate, lacrime e innumerevoli brindisi, hanno passato una piacevolissima serata come se il tempo non fosse mai trascorso! Presenti all’emozionante reunion:

  • Giovanni Ammirabile
  • ⁠Paolo Chiga
  • ⁠Paolo Giudice
  • ⁠Adriana Larocca
  • ⁠Gloria Lenzi
  • ⁠Rachele Leo
  • ⁠Antonio Mairo
  • ⁠Stefania Minoia
  • ⁠Rossana Nigro
  • ⁠Roberto Panebianco
  • ⁠Angelo Summa
    Ovviamente l’augurio sara’ farne un’altra con chi purtroppo ieri non ha potuto partecipare
