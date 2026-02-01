Compagni di classe della 5^ D del “Marconi”si ritrovano dopo 40 anni

Sabato sera, dopo più di 40 anni, gli ex compagni della 5 D dell’ Istituto Tecnico “G.Marconi” si sono ritrovati a cena. E tra ricordi, risate, lacrime e innumerevoli brindisi, hanno passato una piacevolissima serata come se il tempo non fosse mai trascorso! Presenti all’emozionante reunion:
- Giovanni Ammirabile
- Paolo Chiga
- Paolo Giudice
- Adriana Larocca
- Gloria Lenzi
- Rachele Leo
- Antonio Mairo
- Stefania Minoia
- Rossana Nigro
- Roberto Panebianco
- Angelo Summa
Ovviamente l’augurio sara’ farne un’altra con chi purtroppo ieri non ha potuto partecipare