COMPARTO AERONAUTICO – ARESTA (M5S): SOLO PARZIALMENTE SODDISFATTO RISPOSTA VICEMINISTRO FRATIN (FORZA ITALIA)

Il senatore Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia), viceministro dello Sviluppo economico, ha oggi pomeriggio risposto in Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati ad una interrogazione presentata da diversi deputati del M5S tra i quali il deputato pugliese Giovanni Luca Aresta, in merito alla situazione di crisi del comparto aeronautico del Mezzogiorno e segnatamente quello campano e pugliese.

In sede di replica l’on. Giovanni Luca Aresta si è dichiarato “solo parzialmente soddisfatto.”

“Rilevo – ha affermato il parlamentare – come diversamente da quanto sostenuto dal viceministro la crisi del comparto aeronautico nel Mezzogiorno in Italia e in particolare nel brindisino non è dovuta alla crisi pandemica ma affonda le sue radici ben prima nel tempo. La prova ne è l’attivazione di numerosi tavoli di crisi che si sono succeduti in questi anni.”

“Non appare per questo differibile definire e realizzare politiche industriali lungimiranti a tutela delle migliaia di posti di lavoro – ha proseguito Aresta – anche e soprattutto al fine di non disperdere l’importante know how di cui è depositaria l’industria brindisina. Un territorio che è stato troppo spesso trascurato dalla politica, che invece ha bisogno di essere preso per mano e rilanciato attraverso progetti e visioni programmatiche ampie e soprattutto durature.

“Non di sostegni ma di investimenti seri e qualificanti abbiamo bisogno”, ha precisato Aresta.

“Continuerò per questo a seguire l’evoluzione della situazione attraverso il tavolo attualmente in essere presso gli uffici territoriali del Governo le cui parti sociali informerò del contenuto della risposta alla nostra interrogazione. Non esiterò a interrogare di nuovo il Governo ove questo si renda necessario.” Ha concluso sibillino l’onorevole Aresta.