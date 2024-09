Compravendita di voti – Impegno per Brindisi aderisce al Patto per la legalità

Il gruppo Impegno per Brindisi annuncia la propria adesione al Patto per la Legalità contro il voto di scambio, proposto dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Roberto Fusco. La decisione è stata presa in linea con l’impegno del gruppo a favore della trasparenza e dell’integrità nelle competizioni elettorali. Impegno per Brindisi ritiene che la sottoscrizione del patto rappresenti un passo fondamentale per garantire elezioni libere da influenze illecite, contribuendo così a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali.

Alessandro ANTONINO

Capogruppo

Impegno per Brindisi