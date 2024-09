Compravendita voti – La posizione del consigliere Quarta

Partecipazione al dibattito sulla questione del voto di scambio dopo la conferenza stampa dell’avvocato Fusco

Oggi, ho assistito e successivamente partecipato al dibattito che ha seguito la conferenza stampa convocata dall’avvocato Fusco, incentrata sulla delicata questione del voto di scambio.

Durante l’incontro, sono emersi temi cruciale riguardanti la legalità e l’etica nel panorama politico attuale. La conferenza ha messo in luce preoccupazioni significative circa la necessità di garantire trasparenza e integrità nei processi elettorali. L’avvocato Fusco ha presentato una serie di argomentazioni e prove che hanno stimolato un acceso confronto tra i partecipanti.

È stato evidente quanto sia fondamentale mantenere un dialogo aperto su queste problematiche, affinché il nostro sistema democratico possa rimanere saldamente nelle mani dei cittadini e lontano da pratiche illecite. La partecipazione attiva dei cittadini e delle istituzioni è essenziale per prevenire il voto di scambio e per promuovere una cultura di legalità e responsabilità.

Ritengo sia dovere di tutti noi, come rappresentanti e cittadini, impegnarci a fondo per garantire che la nostra democrazia non venga compromessa da comportamenti scorretti. Continuerò a seguire con attenzione questa tematica e a sostenere iniziative che promuovono l’integrità del nostro sistema elettorale.

Ho anche sottolineato che, allo stato attuale, nessuno può sentirsi escluso da un eventuale coinvolgimento da parte di un proprio candidato. Sottolineo inoltre che l’unico rappresentante del territorio a Roma, l’On. Mauro D’Attis, nonché Vice Presidente della Commissione Antimafia, ha già dimostrato di essere impegnato nella questione di Bari e sicuramente metterà in campo tutto ciò che servirà per fare chiarezza e giustizia su questa importante tematica.

È essenziale far comprendere a tutti i cittadini l’importanza della propria responsabilità collettiva in materia di integrità elettorale.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Città di Brindisi