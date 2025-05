Comprensivo Casale nella Ginnastica si va alla fase nazionale dei Giochi della Gioventù

Un altro prestigioso traguardo è stato conquistato dalla squadra di ginnastica

della scuola secondaria di primo grado “J.F.Kennedy” dell’Istituto Comprensivo

Casale di Brindisi. La squadra dell’istituto brindisino, classificandosi al primo

posto della fase regionale, ha conquistato il pass di accesso alla fase nazionale

dei Giochi della Gioventù che si terrà a Roma il 26 e 27 maggio.

È stato un cammino esaltante quello degli alunni e delle alunne della squadra

,Tommaso Bortoluzzi, Ludovico Corciulo, Andrea Distante, Riccardo Murgolo,

Francesco Pallara, Mario Del Prete, Marco Pantile, Giosuè Marsella, Giorgia

Dormio, Azzurra De Caro, Giulia Cellie, Sofia Cardino, accompagnati dal

docente di scienze motorie Andrea Piccinno e dalla prof.ssa Pascariello

Rossella. I nostri atleti e atlete hanno affrontato e vinto agevolmente tutte le

gare contro le rappresentative delle altre province pugliesi. La giornata, vissuta

all’insegna dello sport e della sana competizione, è iniziata con la

manifestazione di apertura dei Giochi della Gioventù a Molfetta il 15 maggio

2025 dove hanno partecipato quasi mille studenti accompagnati dai loro docenti

provenienti da tutta la Puglia.

La squadra di ginnastica della scuola secondaria di primo grado “J.F.Kennedy”

ha conquistato così il primo posto regionale acquisendo il diritto a partecipare

alla fase nazionale dei Giochi della Gioventù. Per loro l’avventura, dunque,

continua: a Roma il 26 e 27 Maggio le giovani atlete parteciperanno alla fase

nazionale dei Giochi della Gioventù e rappresenteranno la Puglia nella

Categoria Unica ragazzi e ragazze. Durante questi Giochi, ci si confronterà con

le migliori compagini a livello nazionale non solo sulla ginnastica ma anche su

altre specialità sportive, rendendo ancora più entusiasmante e globale la portata

dell’evento.

“La partecipazione alla fase nazionale dei Giochi della Gioventù con la nostra

squadra Ginnastica Categoria unica ragazzi e ragazze ci riempie d’orgoglio:

rappresenteremo la Puglia in una manifestazione importante e di grandi

tradizioni con le nostre alunne e gli alunni che hanno mostrato il loro valore in

tutte le gare disputate, tenendo alto il nome dell’istituto”, afferma la dirigente

scolastica dell’Istituto Comprensivo “Casale ” Mariavittoria Caprioli,

esprimendo la sua soddisfazione per i risultati ottenuti dalla squadra di

Ginnastica che “raf orzano l’impegno nel percorso sviluppato dalla scuola in

ambito sportivo per dif ondere tra gli alunni valori fondamentali quali la lealtà,

il rispetto, la sana competizione, la solidarietà”.