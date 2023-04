COMPRENSIVO “CENTRO” E IL PROGETTO “PICCOLE GUARDIE ZOOFILE”

Progetto “Piccole guardie zoofile”: il Comprensivo Centro ed il virtuoso percorso per pensare al benessere degli animali e dell’ambiente.

Si è concluso oggi, mercoledì 5 aprile, l’ultimo dei tre incontri tra alunni e rappresentanti della Polizia Locale di Brindisi, finalizzato ad implementare il progetto denominato “Piccole guardie zoofile”.

Si tratta di un progetto che ha visto coinvolte le classi seconde sezione A, B e C del plesso San Lorenzo, le classi prima, seconda, terza e quarta sezione A, del plesso Livio Tempesta, le classi prima, seconda e terza sezione D, del plesso Salvemini e la classe seconda sezione E della Scuola Europea.

Sono stati circa 180 gli alunni della scuola primaria, appartenenti all’Istituto Comprensivo Centro, impegnati in temi di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, di educazione alla salute e al rispetto ambientale con una particolare attenzione alla tutela degli animali d’affezione che porterà alla formazione delle “Piccole guardie zoofile” da parte delle docenti, affiancate nella tre giorni di approfondimento, da competenti rappresentanti della Polizia locale, il cui intervento è stato predisposto grazie alla disponibilità del Comandate Antonio Orefice.

Il progetto iniziato nel gennaio 2023 continua ad arricchirsi di contributi, spunti di riflessione e preziose informazioni: l’uso corretto del guinzaglio, l’utilità del microchip, la necessaria educazione nel raccogliere le deiezioni, il corretto approccio all’animale, l’abbandono, l’adozione, le colonie feline sono solo alcuni degli argomenti trattati con interesse ed entusiasmo degli studenti.

Da ultimo è stato anche possibile esaminare il “Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini”: un atteso documento approvato dal Consiglio comunale di Brindisi nel mese di marzo appena trascorso.

“L’Istituto Comprensivo Centro di Brindisi è scuola pioniera rispetto a queste tematiche e attraverso le attività proposte intende collaborare all’educazione delle giovani generazioni al rispetto per tutti gli esseri viventi, a dare le informazioni di base sulle attività di cura e attenzione, e trasversalmente al rispetto dell’ambiente in cui viviamo”, ha dichiarato la dirigente scolastica Angela Citiolo.

E non è finita qui perché si pensa già ad una giornata conclusiva durante la quale veicolare, tra i sorrisi e gli slanci dei bambini, gli importanti messaggi di responsabilità e rispetto della comunità.