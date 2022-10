COMPRENSIVO “COMMENDA” – IN PROGRAMMA NUOVI PROGETTI INTERNAZIONALI

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, i principi fondanti dei progetti Erasmus+ risultano essere ancora più significativi: imparare ad essere cittadini del mondo, conoscere le diverse culture innalzando ponti e non muri, educare al confronto costruttivo e porre un’attenzione sostanziale alla costruzione della Pace. Oggi più che mai questi progetti rappresentano un’occasione di crescita e formazione trasversale per tutti gli studenti che vi partecipano. E gli alunni e i docenti dell’Istituto Comprensivo Commenda ormai da tre anni continuano ad essere coinvolti modo attivo in programmi che guardano all’Europa tutta.

Proprio in questi giorni, in occasione della sesta edizione degli #ErasmusDays 2022, si stanno condividendo risultati, traguardi e obiettivi futuri. Si tratta di una grande campagna dedicata ai valori europei e all’Anno Europeo dei Giovani, promossa da tutte le Agenzie nazionali Erasmus+ con il patrocinio della Commissione europea e in particolare di Mariya Gabriel, Commissaria per Innovazione, Ricerca, Cultura, Istruzione e Giovani.

“Credo che in questo momento sia fondamentale – afferma il Dirigente Scolastico, Patrizia Carra- che i nostri alunni continuino a credere negli ideali di fratellanza e di accoglienza che sono alla base dei progetti Erasmus. Non esiste un’altra strada che non sia nell’andare incontro all’altro, senza pregiudizi e in una prospettiva di unità. Se i grandi disegni dei potenti cercano la divisione, noi, quali educatori, siamo fermamente convinti che la cultura si crei con la conoscenza e che la conoscenza non possa prescindere dalla condivisione e dalla comprensione delle diversità, intese come occasione di crescita e non di differenza.”

Il Comprensivo Commenda ha organizzato, tra il 2021 e il 2022, sette mobilità, permettendo la partenza di oltre 30 alunni e 15 docenti e favorendo scambi con numerosi paesi partner tra cui Turchia, Romania, Bulgaria, Germania, Spagna, Portogallo, Polonia per i progetti “Dont’ be Cyberbully, be Aware”, “Fashion, Sustainability and Awareness” e di Accreditamento. Non solo, nel nostro Istituto sono stati accolti circa 50 studenti e 15 insegnanti; diversi docenti hanno partecipato a corsi specifici all’estero per migliorare le skills della professione e sono stati invitati esperti provenienti da altre scuole europee per interventi formativi specifici.

Si confermano anche quest’anno diversi “Quality Label”, dei riconoscimenti ottenuti grazie allo svolgimento di progetti particolarmente interessanti che riconoscono l’efficacia del lavoro svolto in classe.

Per il futuro, sono in programma nuovi progetti internazionali e nuove partenze “Ci aspettiamo che l’interesse delle famiglie continui a crescere e che gli alunni pronti a partire siano sempre di più”. L’appuntamento per conoscere da vicino il mondo Erasmus Plus è presso i tre ordini di scuola oggi e domani con diversi corner dedicati al progetto.