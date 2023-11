COMPRENSIVO “COMMENDA” – LE INIZIATIVE PER LA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI

Tutte le mattine bambini ben vestiti e curati entrano nelle nostre classi. Hanno il sorriso sulle labbra. Hanno la merenda. Studiano al caldo, tornano a casa e sono coccolati, dormono tranquilli. Questa è la normalità. Nonostante questo non tutti saranno adulti felici, ma una cosa è sicura: sono protetti e i loro genitori sono amorevoli e presenti.

Gli stessi sguardi ce li hanno i bambini di Gaza, le loro sono le stesse speranze di tutti i bambini, poter giocare con i fratelli, poter mangiare una fetta di torta, poter abbracciare i genitori. Sono gli stessi sguardi dei bambini di Kiev, gli stessi dei bambini Malawi e delle favelas sudamericane. Gli stessi. Ma loro, diversamente, non vivono la medesima realtà.

Nella settimana della Giornata Mondiale dei diritti dei Bambini, mai come quest’anno ha senso parlare e discutere di quali siano questi diritti e, soprattutto, di cosa stia accadendo nel mondo ai più piccoli.

L’IC Commenda ha voluto esserci con un lungo elenco di iniziative in merito che hanno interessato tutti i plessi dell’Istituto.

“Abbiamo ritenuto necessario – afferma la Dirigente Scolastica, Patrizia Carra – celebrare questa settimana con più iniziative, perché intendiamo accendere un riflettore sulla realtà contemporanea in cui troppo spesso assistiamo alla negazione di ciò che a noi sembra scontato.

Non esiste un futuro senza bambini, ed è un diritto imprescindibile per ognuno di essi la possibilità di sorridere e di guardare avanti senza paure. Troppo spesso questo e tutti i diritti fondamentali dei più piccoli continuano a non essere rispettati per situazioni che da loro non dipendono mai, ma che sono appannaggio esclusivo degli adulti”.

La scuola dell’Infanzia ha, quindi, svolto diverse attività all’insegna del gioco con laboratori creativo-manipolativi e lettura creativa; la scuola primaria ha svolto un percorso di riflessione sulla situazione dei bambini e degli adolescenti.

Nella giornata del 22 novembre, inoltre, le classi terze della scuola primaria hanno incontrato Luigi D’Elia, autore de “La scuola più bella che c’è. Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi” in occasione del centenario della nascita di Don Milani.

Il Club Inner Wheel Brindisi Porta d’Oriente, infine, si è fatto promotore della giornata de “I Diritti in fiaba”, uno spettacolo in musica, messo in scena dalla “Compagnia della Piccola Luna” che si svolgerà il prossimo 25 novembre e in occasione del quale la presidente del club, Fausta De Carlo Serinelli, ha espresso il suo “ringraziamento alla Preside del Comprensivo, – ha affermato – perché tale evento ha rappresentato per noi l’importante occasione di un progetto sociale, che ha donato ai bambini una giornata tanto divertente quanto educativa”.

“I bambini di tutto il mondo hanno bisogno di giocare – conclude la Dirigente Scolastica – non possiamo più accettare di saperli morti, feriti, orfani, terrorizzati di fronte alle scelte dei ‘grandi’”.