COMUNE, DECORO URBANO E PULIZIA: AL VIA UN PROGRAMMA DI INTERVENTI CON ECOTECNICA E BMS

In accordo con Ecotecnica e la Brindisi Multiservizi,

l’amministrazione comunale ha stilato un cronoprogramma

puntuale di interventi per migliorare il decoro urbano e la pulizia

della città. L’iniziativa è portata avanti dall’assessore al Decoro

urbano e ai Lavori pubblici, Gianluca Quarta, e dall’assessore

all’Ambiente, Antonio Bruno.

Nello specifico, verranno effettuati interventi: antialari, sulle

infestanti, di sanificazione degli istituti scolastici, di pulizia delle

piazze e delle vie nei vari quartieri, di manutenzione delle aree

verdi e dell’illuminazione pubblica. Tutto ciò, preso atto delle

condizioni problematiche in cui versa gran parte della città e

facendo tesoro delle numerose segnalazioni pervenute presso gli

indirizzi e-mail decorourbano@comune.brindisi.it e

lavoripubblici@comune.brindisi.it. Per quanto concerne le

segnalazioni sulla illuminazione pubblica, si informa inoltre che è

possibile utilizzare l’app “City Green App”.

Queste iniziative rappresentano il primo passo di un percorso di

efficientamento della macchina amministrativa e delle risorse

interne che dovrà condurre, necessariamente con l’aiuto e la

responsabilizzazione di ogni cittadino, a traguardare una città più

vivibile e decorosa. A tal proposito, nei prossimi giorni verranno

coinvolti gli ordini professionali al fine di individuare una serie di

arredi da allocare negli spazi pubblici che possano abbellire e

rendere più accogliente la città.

Ecco il programma completo degli interventi che saranno posti in essere da Ecotecnica.

Programma di “pulizia approfondita” presso i Quartieri della Città e zone limitrofe.

Nella settimana del 04 Settembre saranno ripristinati i luoghi oggetto di considerevole

frequentazione a seguito dei festeggiamenti dei Santi Patroni, così come i prossimi festeggiamenti

in occasione della Festa dell’Ave MariStella al Rione Casale che si svolgeranno dal 8 al 10

Settembre.

Durante il mese di Settembre, saranno intrapresi diversi interventi di pulizia approfondita presso le

vie e le piazze dei seguenti Quartieri:

• Paradiso dal 11 al 15

• La Rosa dal 16 al 17

• Bozzano dal 19 al 22

• Perrino dal 23 al 24

• S Elia dal 26 al 30

Gli interventi contemplano un’attività di spazzamento, rimozione di eventuali accumuli di rifiuti,

lavaggio delle aree soggette a maggior utilizzo da parte dell’utenza .

Le operazioni avranno inizio da Via Torretta, nello specifico dall’area retrostante i centri

commerciali Toys, Famila, per poi proseguire sulle altre zone del quartiere .

Il restante territorio urbano sarà regolarmente servito dalle attività ordinarie.

È in atto già dal primo settembre un intervento Antialare, contro insetti molesti, sull’intera area

Urbana.

Durante la conferenza stampa Ecotecnica è già operativa presso gli Enti Scolastici al fine di

sanificare gli ambienti in vista del nuovo anno scolastico.

Saranno altresì curati gli aspetti igienico ambientale lungo la Litoranea Nord di Brindisi sino alla

conclusione del mese di Settembre.

Sono previsti, nello specifico, la pulizia degli arenili e delle calette, la cura delle aree verdi di Punta

del Serrone, la raccolta dei rifiuti lungo l’intera rete stradale.

Gli interventi saranno garantiti con la presenza quotidiana fino a quando le condizioni meteo lo

permetteranno.

Le attività di sbiancamento del basolato interesseranno: Via Cesare Battisti, Piazza Mercato Centro

e l’area limitrofa del Nuovo Teatro Verdi .

L’azienda si adopererà nelle attività di competenza, affinché il decoro dello stato dei luoghi e

delle strade interessate risulti adeguato, durante la visita ispettiva per la candidatura

UNESCO della via Appia, prevista per i giorni 14 e 15 Settembre.

Questi, invece, gli interventi della Brindisi Multiservizi:

CRONOPROGRAMMA DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE 2023.

RIONE TIPOLOGIA D’INTERVENTO PERIODO

BOZZANO Intervento dal 01/09/2023 al 30/09/23

SANT’ELIA Intervento dal 01/09/2023 al 30/09/23

PARADISO Intervento dal 02/10/2023 al 31/10/23

CASALE Intervento dal 02/10/2023 al 31/10/23

SANTA CHIARA Intervento dal 02/10/2023 al 31/10/23

COMMENDA Intervento dal 02/10/2023 al 31/10/23

SANT’ANGELO Intervento dal 02/10/2023 al 31/10/23

CAPPUCCINI Intervento dal 02/10/2023 al 31/10/23

PERRINO Intervento dal 02/11/2023 al 30/11/23

SAN PAOLO – SAN PIETRO Intervento dal 02/11/2023 al 30/11/23

TUTURANO Intervento dal 02/11/2023 al 30/11/23

LA ROSA Intervento dal 02/11/2023 al 30/11/23

CENTRO

Rasatura prati Intervento quotidiano a giro continuo su tutti i prati cittadini.

Irrigazione

Diserbo biologico

Manutenzione parchi.

CENTRO Intervento dal 01/09/2023 al 30/09/23

Cure generali del verde nei grandi parchi. Intervento quotidiano a giro nei 3 parchi cittadini con 2 operatori

Tutta la città Intervento quotidiano su tutte le zone soggette al taglio erba e prato

Taglio erba, trinciatura,controllo delle infestanti in tutte

le aree verdi comunali e zone pedonali.



Intervento costante e quotidiano su tutte le zone del centro e controllo di tutti

gli impianti di irrigazione della città

Tutta la citta’

Tutta la citta’ Intervento quotidiano a giro continuo su tutte le piante che necessitano del

supporto irriguo (Periodo estivo)

Tutta la citta’ Intervento di diserbo biologico sulle infestanti nei quartieri precedentemente

ripuliti dalle stesse

Tutta la citta’ Intervento di messa in sicurezza e riparazione di tutte le strutture

ludiche,bagni, impianti d illuminazione

Potature palme dei corsi cittadini e eventuali interventi

urgenti di messa in sicurezza su essenze arboree

PARCHI: Cillarese, Di Giulio e

Tommaseo.

Raccolta residui vegetali prodotti dagli interventi sopra

citati