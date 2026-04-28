Comune di Brindisi – Assunti tre nuovi Funzionari Tecnici, saranno in servizio del 1° maggio

Nella mattina di oggi, martedì 28 aprile 2026, alla presenza del Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e dell’Assessore alle Risorse Umane, Daniela Maglie, sono stati sottoscritti i contratti di lavoro con tre nuovi Funzionari Tecnici (profilo architetto/ingegnere), reclutati a seguito di scorrimento della graduatoria concorsuale approvata dal Comune di Brindisi con determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2025.

I tre neo-funzionari, che prenderanno servizio dal prossimo 1° maggio, andranno a rinforzare alcuni settori tecnici dell’Amministrazione comunale ed in particolare un architetto prende servizio presso il settore “Gestione Patrimonio Immobiliare”; un architetto presso il settore “Lavori e Opere Pubbliche, Mobilità Urbana”, mentre un ingegnere presso il settore “Ambiente ed Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio costiero”.

“Le tre assunzioni, il cui budget di spesa è stato autorizzato dalla Commissione per la stabilità degli enti locali- Cosfel con le risorse a disposizione dell’Ente del 2025, si inseriscono nel percorso di ricambio generazionale e di potenziamento del personale con profilo tecnico al fine di portare a termine tempestivamente i numerosi interventi finanziati dal PNRR e velocizzare al massimo i procedimenti ad istanza di parte di competenza degli uffici tecnici”, ha spiegato l’assessore Maglie. “Ciò – ha concluso – in ossequio alle linee guida del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione approvato dalla Giunta Comunale il 31 marzo scorso”.