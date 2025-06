Comune di Brindisi – Avviso per la designazione di un componente nel Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale

IL SINDACO

VISTO l’art. 9 della Legge 28 gennaio 1994 n.84 “Riordino della disciplina in materia portuale”,

così come modificato dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169, afferente la disciplina del Comitato di

Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale che si compone, tra gli altri, “da un componente

designato dal Sindaco di ciascuno dei Comuni ex sede di Autorità Portuale inclusi nell’AdSP..”;

VISTO l’art.50, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, in materia di nomina e designazione dei

rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28.07.2023 di definizione degli indirizzi

per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, società, Aziende,

organismi ed Istituzioni;

VISTO il D. Lgs. n.39/2013;

VISTO l’art.56 del vigente Statuto Comunale che ascrive al capo dell’Amministrazione il potere di

nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Società, Aziende,

Organismi ed Istituzioni;

RENDE NOTO

che occorre procedere alla designazione di un componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

A tal fine, chiunque abbia interesse, ed il possesso dei requisiti di cui al presente avviso, può

produrre dichiarazione di disponibilità, resa con le forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.

n.445/2000 e s.m., e senza alcun vincolo per il Comune, per la eventuale designazione in oggetto.

Secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nella delibera C.C. n. 54 del 23.07.2023,

possono presentare proposte di candidatura, senza alcun vincolo per il Sindaco, oltre ad i privati

cittadini, i Gruppi consiliari, gli Organismi di partecipazione, gli Ordini Professionali, le

Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e Privati.

REQUISITI

Il candidato designato dal Sindaco, ai sensi dell’art. 9, comma 2, L. 84/1994, deve essere in

possesso dei requisiti stabiliti per il Presidente del Comitato di Gestione e, specificatamente, essere

cittadino di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea e avere comprovata esperienza e

qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale.

I candidati, pertanto, devono dimostrare il possesso di una esperienza professionale che evidenzi la

completa padronanza degli assetti normativi nonché la conoscenza dei problemi, delle dinamiche

socio-economiche, della concreta realtà operativa e dei profili pratici del settore dell’economia dei

trasporti e portuale.

Inoltre, trattandosi di una carica di governo dell’Ente, non potranno far parte del Comitato di

Gestione coloro che, già lavoratori privati o pubblici, si trovano in posizione di quiescenza.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La proposta di candidatura deve essere corredata:

dai dati anagrafici completi e residenza, dal curriculum vitae, datato e sottoscritto dal candidato, completo di tutte le informazioni che

consentano di valutare adeguatamente la qualificazione professionale e l’esperienza generale e

specifica, nonché i titoli didattici, scientifici e culturali; dall’indicazione dell’occupazione abituale ed elenco delle cariche pubbliche o in società a

partecipazione pubblica, nonché delle cariche in società private iscritte nei pubblici registri,

ricoperte nell’ultimo biennio; da fotocopia di valido documento d’identità; dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 46 DPR n.445/2000,

relativa al possesso dei seguenti requisiti:

• godimento dei diritti politici;

• dichiarazione di non trovarsi, in relazione all’incarico di componente del Comitato di Gestione

dell’AdSPMAM, nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale in una situazione, anche

potenziale, di conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, anche relativamente alle funzioni

esercitate dall’AdSP ai sensi e per gli effetti della disciplina in materia di ZES UNICA di cui al

D.L. n.124/2023;

• dichiarazione di assenza di gravi liti pendenti con il Comune di Brindisi che pongano il

candidato in una situazione di conflitto di interessi;

• dichiarazione di non versare in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.

Lgs. 39/2013 e ss.mm. (artt.3, 4, 6, 9, 11, 12, 13 e 14) e dall’art. 9, comma 2, della Legge n.84/ 94;

• di non trovarsi nelle situazioni di divieto di conferimento incarichi a soggetti in quiescenza, ai

sensi dell’art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014;

• di autorizzare l’Ente, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, al trattamento dei dati

personali ai fini del D. Lgs. 30/062003 n. 196 e s.m.i;

Ogni proposta o dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire al Comune di Brindisi, Ufficio di

Gabinetto, via PEC all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it, entro le ore 12 del

07.07.2025.

Del presente avviso si dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del

Comune di Brindisi e la comunicazione agli Organi di stampa locali.