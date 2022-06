COMUNE DI BRINDISI – MANCATA CONVOCAZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE. PROTESTANO I SINDACATI

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Generale

Al Sig. Dirigente Risorse Umane

Mancata convocazione della Delegazione Trattante

Con nota del 16/06/2022 prot. n. 67782, le scriventi OO.SS. evidenziavano le numerose inadempienze dell’Amministrazione, in materia di corrette relazioni sindacali tra le parti negoziali tra cui:

1. la mancata informazione riguardo la Deliberazione diG. C. n. 232 del 14/06/2022, in materia di posizioni organizzative;

2. la più volte sollecitata costituzione del fondo anno 2022 e conseguente ripartizione al fine di procedere, nei limiti delle risorse, al finanziamento dei vari istituti.

Per quanto concerne l’istituto delle PP.OO.,è ben noto alle SS.LL. che alla relativa applicazione sono destinatele risorse della produttività collettiva di tutto il personale, in riferimento all’anno 2017, nella misura prevista dall’art 67 c.1 del CCNL 21/05/2018 e che come previsto dall’art.15 c.5 del medesimo CCNL, eventuali ulteriori “risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”.

E’noto, altresì, che il citato istituto non è stato mai finanziato attingendo alle risorse del fondo, poiché ciò determinerebbe la conseguente riduzione delle risorse della produttività collettiva, non solo per l’anno 2022, ma anche per gli anni a venire, perché tali risorse andrebbero a confluire nell’unico importo destinato alle PP.OO. e quindi come risorse già vincolate.

Nonostante la espressa richiesta di revoca della delibera G.C. n. 232 del 14/06, formulata dalle scriventi, l’Amministrazione non ha provveduto in tal senso, né disposto la convocazione di D.T. per la discussione dell’argomento, che, come evidenziato nella citata nota, concerne materia di contrattazione.

Tale ingiustificata ed illegittima condotta(vedi parere Aran RAL 728), viola le più elementari regole contrattuali, nonché i rapporti di correttezza e buona fede che debbono sempre ispirare le relazioni sindacali tra parte datoriale e rappresentanze dei lavoratori.

Le citate persistenti inadempienze, determinano il configurarsi di danni di natura economica per i dipendenti, oltre ad un danno morale e di immagine, derivante dal mancato rispetto di corrette relazioni sindacali.

Ciò posto, si rende indifferibile ed urgente una convocazione di delegazione trattante allo scopo di ristabilire adeguate relazioni sindacali e la regolare applicazione delle norme di legge e delle clausole contrattuali, riportando, in tal modo, la serenità tra il personale dipendente.

Corre l’obbligo di comunicare che in assenza della dovuta immediata convocazione della delegazione trattante, le scriventi OO.SS. avvieranno il procedimento, ex art. 28 della legge 300/70, innanzi alla Autorità Giudiziaria competente, per la dichiarazione della condotta antisindacale da parte di codesta Amministrazione Comunale.

Si coglie l’occasione per sollecitare la regolarizzazione dei fascicoli personali, in particolare con riferimento alle situazioni previdenziali di ciascun dipendente.

Si resta in attesa di urgentissimo riscontro.

Patrizia STELLA Enrico GIANNINIAngelo DE CAROLIS Pasquale CATTOLICO