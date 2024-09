Comune di San Pietro V.co – Quarta (Fp/Cgil): beghe politiche non coinvolgano chi lavora per la comunità

La FP-CGIL non è, né lo è mai stata, indifferente ai problemi che attanagliano il Comune di S.Pietro Vernotico. Problemi che vengono da lontano su cui questa O.S. ha incalzato le Amministrazioni che si sono succedute.

Alla scrivente non appassionano le polemiche politiche che si stanno susseguendo per colpire la Amministrazione attuale, soprattutto quando sono pretestuose e non si fanno scrupoli di coinvolgere le Lavoratrici ed i Lavoratori comunali.

Con questo intervento si vuole richiamare chi sta generando un clima ostile nei confronti del personale del Comune, a partire dai Servizi Sociali presi particolarmente di mira da qualche tempo (ma domani siamo sicuri toccherà a qualcun altro), al rispetto per coloro che quotidianamente e con abnegazione si fanno carico dei problemi della cittadinanza cercando di dare risposte e riuscendo a darle nonostante tutto gli si ponga contro: carichi di lavoro, uffici sotto organico a partire dalla Polizia Locale in cui non si sostituisce chi va via o addirittura privi di personale e poi ancora carenza di formazione e aggiornamenti alla luce delle continue novità legislative, problematiche ataviche che si susseguono negli anni.

Queste Lavoratrici e questi Lavoratori, che rappresentano il più importante patrimonio dell’Ente, ne costituiscono la forza, l’efficacia, l’intelligenza, la reputazione e la prospettiva, vanno salvaguardati, perchè hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e confortevole, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, in cui prevalga la reciproca correttezza e si eviti ogni tipo di discriminazione e di comportamento inopportuno ed indesiderato.

La Funzione Pubblica CGIL di Brindisi, si ribadisce, stigmatizza ogni presunto addebito al personale ed intende fare la sua parte, come già fatto in passato con le altre amministrazioni, affinché si possa ristabilire il clima di serenità necessario per il buon funzionamento dell’Ente. I politici che hanno a cuore il benessere della intera Comunità non possono disinteressarsi di quello delle Lavoratrici e dei Lavoratori comunali.

Chi si pone fuori da questi principi e valori si qualifica da solo e avrà contro assieme alle Lavoratrici, ai Lavoratori e alla Cittadinanza questa Organizzazione sindacale, quindi invitiamo l’opposizione a trovare altri argomenti senza avvelenare il clima e senza colpire chi fa il suo lavoro con abnegazione.

Infine si rammenta all’Amministrazione in carica, anche per rimarcare che questa O.S. non intende fare sconti a nessuno, il ritardo nel riconoscimento degli Istituti contrattuali sottoscritti non avendo a tutt’oggi dato inizio alla nuova fase contrattuale sollecitata più volte dalla Funzione Pubblica CGIL Brindisi e dalla RSU FP CGIL, anche questo per rimarcare l’attenzione massima dovuta a chi lavora nel Comune di San Pietro Vernotico, attenzione che in passato è spesso mancata e che oggi ha bisogno di essere posta in primo piano se si vuole davvero porre in atto un cambiamento.

Luciano Quarta

Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Brindisi