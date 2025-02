Comune – Domani nuovo incontro tra Sindaco e Fratelli d’Italia per il ritorno di Oggiano

L’Amministrazione Comunale di Brindisi continua a dover fare i conti con delle fibrillazioni all’interno della maggioranza.

A porre un problema legato alla rivisitazione della composizione dell’Esecutivo è Fratelli d’Italia. Non ci sono comunicazioni ufficiali, ma nella giornata di domani una delegazione del partito di Giorgia Meloni tornerà dal sindaco Giuseppe Marchionna e, a quanto pare, riformulerà la richiesta di rimpasto in Giunta in maniera tale da consentire all’ex vice sindaco Massimiliano Oggiano di tornare al suo posto. Una richiesta che al momento riguarda solo Fratelli d’Italia, ma è chiaro che in caso di rimpasto si farebbero sentire anche i Moderati che chiedono il ritorno dell’ex assessore Luciano Loiacono.

Non è scontata la risposta del primo cittadino, ma ci sono tutti i presupposti perché anche questa volta rispedisca al mittente l’invito ad effettuare un rimpasto che passerebbe necessariamente attraverso una mini crisi. Una circostanza che, come ha più volte ribadito Marchionna, risulterebbe ingiustificabile agli occhi dei cittadini, tanto più perché i problemi con cui si dibatte l’Amministrazione Comunale sono gravissimi, a partire dalla crisi del comparto industriale per giungere alla difficilissima situazione della società partecipata Brindisi Multiservizi. Resta da stabilire, pertanto, cosa deciderà di fare Fratelli d’Italia dopo un diniego ufficiale alla propria richiesta di rimpasto e l’ipotesi di un appoggio esterno della maggioranza potrebbe prendere consistenza con il passare delle ore. Si esclude, invece, qualsiasi ipotesi di staccare la spina perché nessuno comprenderebbe un commissariamento generato da queste motivazioni.