Comune – E’ partita la sfida Marchionna-Oggiano!

Nessuno lo dice ufficialmente, ma a Palazzo di Città non c’è condivisione su tutte le scelte che l’ente si appresta a compiere e la dimostrazione sta nelle “strane” assenze che nei mesi scorsi si sono verificate in un paio di sedute di consiglio comunale. In queste ore, però, il confronto si è spostato su tre ordini del giorno proposti dal gruppo di Fratelli d’Italia e, in particolare, dal consigliere Borromeo.

In particolare, gli argomenti posti da Fratelli d’Italia riguardano la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica, l’istituzione di nuove ZTL estive e di parcheggi nel centro storico e l’indizione di una manifestazione di interesse per la predisposizione di un calendario di eventi estivi.

Tre ordini del giorno che dovranno essere discussi domani in consiglio comunale, anche se pare che proprio il sindaco Marchionna abbia chiesto a Oggiano (uomo di punta di Fratelli d’Italia) di far ritirare dal suo gruppo i tre documenti. Richiesta a cui il vice sindaco avrebbe risposto in maniera negativa.

Vedremo come andrà a finire, ma che a Palazzo di Città si respiri un po’ di aria pesante è ormai noto a tutti.