Comune – Fratelli d’Italia chiede il cambio immediato dei propri assessori. Entro 20 giorni!

La segreteria cittadina di Fratelli d’Italia ha posto condizioni precise al Sindaco Marchionna circa il futuro amministrativo della città. Il tutto è accaduto nel corso di un incontro, svoltosi stamattina, tra il primo cittadino, il segretario cittadino Massimiliano Oggiano e la capogruppo Lucia Vantaggiato. In sostanza, oltre ad aver elencato tutte le cose che non vanno nell’ambito dell’Amministrazione Comunale (vicenda Cala Materdomini, utilizzo di fondi rivenienti dalle compensazioni ambientali, mancata modifica del regolamento Dehors, vicenda Aliotto, ecc.), Fratelli d’Italia chiede che tutte le grandi questioni vengano portate all’attenzione delle segreterie cittadine dei partiti della coalizione, così come chiedono che si proceda con la sostituzione dei due assessori del partito con i quali sarebbe venuto meno il rapporto fiduciario. Il tutto, entro venti giorni da oggi. In caso contrario, saranno valutate azioni politiche.

Il documento porta la firma dei consiglieri Vantaggiato, Borromeo, Sticchi, De Maria e Quarta (in quanto eletto nelle file di Fratelli d’Italia), mentre manca solo quella di Mevoli.

E questa volta, stando ai presupposti, ben difficilmente si potrà far finta di nulla.