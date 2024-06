Comune – I capigruppo di maggioranza chiedono l’azzerramento, ma non tutti sarebbero d’accordo…

Non c’è pace a Palazzo di Città. Nonostante gli impegni derivanti dal G7, stamattina i capigruppo di maggioranza pare abbiano chiesto al sindaco Marchionna un azzeramento della Giunta. Una iniziativa che vedrebbe in prima fila Fratelli d’Italia e Forza Italia, mentre Moderati e Repubblicani avrebbero espresso delle perplessità. A quanto pare, il primo cittadino non sarebbe contrario a qualche sostituzione, ovviamente su indicazione dei partiti, ma avrebbe manifestato il proprio dissenso rispetto ad un azzeramento dell’esecutivo.

Vedremo, a questo punto, come andrà a finire, anche se chi ha chiesto l’azzeramento vorrebbe che si realizzasse prima del voto in consiglio sul futuro della Brindisi Multiservizi.