Comune – Il consigliere Borromeo dice basta e chiede conto a Sindaco e Assessori!

In linea di massima i problemi interni ad una coalizione di governo vengono affrontati nel corso di riunioni delle segreterie di partito, all’occorrenza allargate ad assessori e consiglieri comunali. Solo in casi eccezionali si fa riscorso a una vera e propria “verifica” che rappresenta l’anticamera di una crisi di rapporti tra singole forze politiche.

A Brindisi, invece, ultimamente sono i consiglieri comunali a dettare l’agenda. A luglio dello scorso anno, come è noto, 18 consiglieri di maggioranza firmarono un documento indirizzato al sindaco Marchionna per chiedere l’azzeramento dell’Esecutivo. Dopo qualche resistenza del primo cittadino e dei responsabili dei partiti, la Giunta fu realmente azzerata per poi essere ricomposta con alcuni cambiamenti che hanno riguardato tutte le forze della coalizione.

Ebbene, a distanza di qualche mese quanto accaduto potrebbe non essere più sufficiente. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Mario Borromeo, infatti, ha scritto ai due assessori del suo partito, Giuliana Tedesco e Antonio Pisanelli, per chiedere, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data della notifica, un “report dettagliato delle attività svolte nel semestre, nonché delle attività poste in essere e pianificate, con approfondimenti per ogni delega di propria competenza”. E poi giù una lista di “prescrizioni”. E non è tutto. Borromeo ha scritto anche al presidente del Consiglio affinché convochi, entro il termine (anche in questo caso perentorio) di cinque giorni, un incontro tra consiglieri comunali, sindaco e assessori per discutere un po’ di tutta l’attività dell’Amministrazione Comunale, a partire dallo stato dell’arte del Piano Urbanistico Generale. Una richiesta che pare abbia già sortito un effetto, visto che tale incontro dovrebbe svolgersi in questa settimana.

Ed allora, che ruolo rivestono, a questo punto, i partiti politici? A nome di chi scrivono visto che poi l’agenda viene dettata anche da un solo consigliere comunale? Tutto legittimo, per carità, ma almeno si dica con chiarezza quali sono le regole del gioco e soprattutto chi le detta.