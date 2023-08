COMUNE – INCONTRO TRA ASSESSORE E PROVVEDITORE AGLI STUDI

In data odierna , l’Assessore alla Pubblica Istruzione avv. Ernestina SICILIA, accompagnata dal

Dirigente del Settore Dr.Nicola Zizzi, ha incontrato il Provveditore agli Studi, dott.ssa Angela DI

NOIA, in previsione dell’inizio del nuovo anno scolastico 2023-2024 e con riferimento alle scuole di

competenza comunale.

Dall’interlocuzione cordiale e collaborativa sono emersi nuovi spunti di dialogo istituzionale da girare ai

Dirigenti Scolastici, con i quali Entrambe si sono ripromesse di avviare campagne di sensibilizzazione

civica già nelle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado; con ciò attuando l’obiettivo di

cittadinanza responsabile cui l’Amministrazione tiene molto ed a cui i Bambini -felice trade union con

gli Adulti- sono molto ricettivi.

Il Provveditore (oggi Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ambito territoriale di

Brindisi), ha confermato di aver già avviato un lavoro solerte e puntuale affinché dal primo settembre

prossimo, l’Organico dei Docenti risulti ufficializzato e possano quindi considerarsi occupate tutte le

cattedre utili; così da scongiurare ritardi che pure si verificherebbero solo qualora vi fossero rinunce e si

dovesse scorrere ulteriormente la graduatoria. Altrettanto sta venendo fatto per gli Operatori ATA che

pure dal primo settembre potranno risultare regolarmente in servizio. Pertanto, sia il Corpo dei Docenti

che dei Collaboratori scolastici dal primo settembre potranno essere regolarmente in carica.

La settimana entrante l’Assessore continuerà gli incontri con i Dirigenti Scolastici, già pure avviati

all’indomani dell’incarico ricevuto, in modo che la ripresa dell’anno scolastico trovi tutti auspicabilmente

pronti e con le criticità perlomeno conosciute e avviate a risoluzione.