COMUNE- RIBEZZI SI DIMETTE DA VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE

Nella giornata odierna ho rassegnato le dimissioni da Vicepresidente della Commissione Ambiente al Presidente del Consiglio Comunale.

Già una volta, per il bene e l’unione del centro-destra (coalizione nella quale sono stato eletto), ho fatto un passo indietro rinunciando ad un incarico, ora non mi pesa fare ulteriori rinunce anche per rinfrescare la memoria a più di qualcuno.

Ho sempre pensato al bene collettivo e continuerò a farlo. A me interessa solo onorare il mandato che i miei elettori mi hanno affidato per cercare di fare il massimo per la mia città e per tutti i cittadini.

Ringrazio coloro che hanno contribuito a questa elezione, tutti i componenti della commissione ambiente ed in particolare il Presidente Dell’anna per la sua massima disponibilità.

Continuerò il mio impegno da consigliere comunale con una carica in meno ma con la stessa dignità del primo giorno.

Il Consigliere Comunale Ribezzi Umberto.