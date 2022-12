COMUNE – SI METTE ORDINE AL TRAFFICO IN VIA DUOMO

Ordinanza sicurezza stradale piazza Duomo

Si informa che data la presenza in piazza Duomo del videomapping dedicato al “Natale della Pace di Brindisi“, per ragioni di sicurezza stradale, con ordinanza dirigenziale, è stato disposta da venerdì 16 dicembre 2022 fino all’8 gennaio 2023, dalle ore 18 alle ore 24, la chiusura delle vie: Tarantini, Duomo (nel tratto stradale compreso da Vico seminario fino all’intersezione con la Via Tarantini), vico De Moricino, vico De Dominicis e via Colonne. Restano esclusi dal presente provvedimento, i mezzi di soccorso, i veicoli delle Forze dell’Ordine e dei residenti di via Colonne, via De Leo, via Montenegro, piazza Santa Teresa, vico De Dominicis e via De Dominicis.

Inoltre si dà mandato alla Polizia Locale di gestire i flussi veicolari nelle strade interessate dalla presente ordinanza, anche avvalendosi di personale esterno opportunamente formato.

I veicoli in transito su via Duomo che non sono residenti sulle vie sopra citate, in direzione via Duomo, via De Leo, piazza Santa Teresa e via Montenegro, giunti all’intersezione con vico Seminario, avranno l’obbligo di svolta a destra ed il seguente itinerario alternativo: vico Seminario – via De Muscettola – via F. Assennato – via Casimiro.

I veicoli in transito su via dei del Balzo in direzione via Duomo, via De Leo, piazza Santa Teresa e via Montenegro, giunti all’intersezione con via Duomo, avranno l’obbligo di svolta a sinistra (già esistente) ed il seguente itinerario alternativo: via Duomo, vico Seminario – via De Muscettola – via F. Assennato – via Casimiro.