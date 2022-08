COMUNITÀ AFRICANA – ALTRA AGGRESSIONE RAZZISTA

Ieri, in via Provinciale San Vito, un ragazzo gambiano, residente a Bisceglie, ma temporaneamente a Brindisi per motivi di lavoro, stava acquistando delle bevande su richiesta del datore di lavoro, durante la pausa pranzo, quando, all’interno del negozio, veniva improvvisamente e senza motivo spintonato con forza alle spalle da un uomo italiano. Alla richiesta di spiegazioni sul perché di quel comportamento, la reazione dell’aggressore diventava ancora più violenta, sia verbalmente, con pesanti insulti, che fisicamente, perché lo inseguiva all’esterno e lo picchiava brutalmente con pugni e calci.

Sul posto intervenivano il 118, la Polizia Locale e subito dopo i Carabinieri. L’aggressore veniva fatto allontanare dagli agenti e, avvertito da una abitante del quartiere, interveniva il Presidente della Comunità Africana Drissa Kone, che, incontrando lì altri ragazzi stranieri, pure intervenuti a difesa dell’aggredito, si preoccupava di calmare gli animi e spiegare che bisognava percorrere vie legali per ottenere giustizia.

Il giovane aggredito, sanguinante, veniva accompagnato in Ospedale per le cure del caso.

Confidando nelle indagini della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, condanniamo in ogni caso questa brutale aggressione, di chiaro stampo razzista. Non è la prima volta che accade qui a Brindisi, come in altre parti del territorio nazionale, e siamo pronti a mobilitarci ancora una volta contro ogni forma ed episodio di violenza.

Il Presidente

Della Comunità Africana di

Brindisi e Provincia

Drissa Kone