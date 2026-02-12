Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), Avviso pubblico dell’Associazione B.R.E.C. Brun Rete Energetica Comune

Scade alle 23:59 del giorno 14 marzo 2026 il termine entro il quale i soggetti interessati possono trasmettere la domanda di partecipazione e la Scheda informativa rispondendo all’Avviso pubblicato dall’Associazione B.R.E.C. Brun Rete Energetica Comune che, costituita da ARCA Nord Salento, Comune di Brindisi e Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia – Di.T.N.E., promuove attività finalizzate all’istituzione e alla gestione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nell’ambito del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica di ARCA.

Con il citato Avviso, infatti, l’Associazione B.R.E.C. ha inteso avviare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a procedura ristretta per l’affidamento, per la durata di tre anni, di servizi tecnici, amministrativi e gestionali relativi alle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) da costituire, denominate: Brindisi Paradiso-Cellini, Brindisi Perrino, San Pietro Vernotico.

Testo dell’Avviso e relativa modulistica sono sul sito di arcanordsalento.it